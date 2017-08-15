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Aylık ücretle kiraladığı evleri yıllık kiraya vermiş

- Adana'da aylık kiraladığı evi internette ilan vererek, kendisini emlakçı olarak tanıttığı kişilere yıllık kiraya verip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aylık ücretle kiraladığı evleri yıllık kiraya vermiş

ADANA (AA) - Adana'da aylık ücretle kiraladığı evi internette ilan vererek kendisini emlakçı olarak tanıttığı kişilere yıllık kiraya verip dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Faruk T, Ahmet C. ve Serkan C. internetteki kiralık ev ilanından ulaştıkları emlakçının kendilerini dolandırdığını iddia etti.

Şikayetçilerden Faruk T. 7 bin lira, Ahmet C. 2 bin 800 ve Serkan C. 5 bin 500 lirasını yıllık ev kiralamak için emlakçıya verdiklerini anlattı.

Mağdurlar, merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki evlere taşınmak için gittiklerinde ikametlerin, aslında şüpheli tarafından ev sahiplerinden aylık ücret karşılığında kiralandığını öğrendiklerini belirtti.

Bunun üzerine ekipler, benzer suçlardan kaydı bulunan kişilerin fotoğraflarını mağdurlara gösterdi.

Mağdurlar arşivdeki fotoğraflar arasından Ozan K'yi (27) teşhis etti.

Ekipler, şüpheli Ozan K'yi merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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