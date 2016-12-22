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Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali davası

- Ankara Milletvekili Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali talebiyle Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davanın görülmesine devam edildi - Duruşmanın 31 Ocak'a ertelenmesi üzerine Nazlıaka, daha erken bir tarih verilmesini talep etti - Nazlıaka: - "10 aydır süren bu dava artık benim için siyasi işkenceye dönüştü. Yalvarırım hakime hanım, duruşmayı daha erken bir tarihe alın"

Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali davası

ANKARA (AA) - Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, CHP'den ihracının iptali talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak partiden ihraç edilen Nazlıaka ve avukatı ile CHP'nin avukatı katıldı.

Nazlıaka'nın ihracına ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına eklenmesinin ardından, CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan söz alarak, bilirkişi raporunun usule uygun hazırlanmadığını ve çelişkiler içerdiğini öne sürdü ve raporun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Nazıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan ise mahkemenin, müvekkilinin lehine olan bilirkişi raporu doğrultusunda karar vermesini talep etti.

Beyanları dinleyen hakim Hatice Zerrin Gürkanlı, dosyanın incelemeye alınmasına hükmederek, duruşmayı 31 Ocak 2017'ye erteledi.

- "Yalvarıyorum gelecek hafta duruşmaya gün verin"

Bunun üzerine söz alan Aylin Nazlıaka, duruşmanın daha erken bir tarihe alınmasını talep etti.

Nazlıaka, "10 aydır süren bu dava artık benim için siyasi işkenceye dönüştü. Yalvarırım hakime hanım, duruşmayı daha erken bir tarihe alın." diye konuştu.

Hakim Gürkanlı, "Herkesin davası kendisi için önemli. Elimde çok sayıda dosya var. Erken bir tarihe almam mümkün değil." karşılığını vermesi üzerine Nazlıaka, "Sizi anlıyorum. Ben aynı zamanda milletvekiliyim. Bu nedenle bu, bir kişinin davası değil. Bana oy veren seçmenlerimi de temsil ediyorum. 1 yıldır ihraç durumundayım. Siyaset yapma özgürlüğüm elimden alınıyor. Çok zor durumda kalıyorum. Yalvarıyorum gelecek hafta duruşmaya gün verin." ifadelerini kullandı.

Gürkanlı, dosyada verilecek kararın kesin olduğunu, bu nedenle daha dikkatli incelemesi gerektiğini ifade ederek, gelecek haftaya gün vermesi durumunda dosyayı inceleyemeyeceğini bildirdi ve 24 Ocak'a duruşma tarihi verdi.

Duruşmanın daha erken bir tarihe alınması konusundaki ısrarını sürdüren Nazlıaka, "Yasa gereği 1 ayda hükme bağlanması gereken bir dava 10 aydır sürüyor. Biz bunun için Anayasa Mahkemesine de başvurduk. Yalvarıyorum, ne olur daha erken bir tarihe alın." dedi.

Bunun üzerine hakim duruşmayı 17 Ocak'a aldı. Nazlıaka, mahkeme çıkışında duruşmanın uzamasına tepki gösterdi.

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Aylin NazlıakaDuruşma
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