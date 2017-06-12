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AYM, darbe sanığı mühendise ilişkin kararını yarın açıklayacak

- Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından mühendis Aydın Yavuz'un, "masumiyet karinesi gözetilmeden tutuklandığı" iddiasıyla yaptığı başvuruya ilişkin kararını yarın açıklayacak

AYM, darbe sanığı mühendise ilişkin kararını yarın açıklayacak

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil, 16 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından Aydın Yavuz'un, "masumiyet karinesi gözetilmeden tutuklandığı" iddiasıyla yaptığı başvuruya ilişkin kararını yarın açıklayacak.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz, "yeterli delil olmadan ve masumiyet karinesi gözetilmeden tutuklandığını" öne sürerek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Hak ve hürriyetinin sınırlandığını iddia eden Yavuz, yüksek mahkemeden ihlalin giderilmesini talep etmişti.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünce, sanık Aydın Yavuz ile ilgili verilecek karar yarın belli olacak.


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Anayasa MahkemesiAydın YavuzFetö
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