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Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

- Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Aynes AŞ'ye yeniden kayyum atanmasına karar verdi

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı
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DENİZLİ (AA) - Denizli'de faaliyet gösteren Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında verilen kayyum kararının kaldırılmasına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edilerek şirkete yeniden kayyum atanması kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S'nin yaptığı başvuru üzerine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kayyumun kaldırılması kararına itiraz etti.

Başsavcılığın yaptığı itirazda kayyumun kaldırılması sonrası iş başına gelen yönetimin ilk gün Gürcistan'a 100 bin lira transfer etmek için girişimde bulunduğuna işaret edildi. İtiraz üzerine mahkeme, Aynes AŞ'ye yeniden kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Şirketin yeniden kayyuma devredilmesi sonrası bir kayyum heyeti oluşturulduğu öğrenildi.

Öte yandan 10 Aralık'ta kayyumun kaldırılması kararı sonrası 14 Aralık'ta göreve gelen yönetimin şirketle ilgili konkordato işlemi başlattığı, geçici tedbir kararına ilişkin bildirimi de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı ortaya çıktı.

- Kayyum kararı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, mahkeme, 10 Aralık'ta Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini kabul etmiş, diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetmişti.


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