Aynı evde 47 gün sonra ikinci yangın

SİVAS (AA) - Sivas'ta 47 gün önce ayrı yaşadığı eşine kızan kişinin ateşe verdiği ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaleardı Mahallesi'nde Baki Y'ye (69) ait dükkandan bozma baraka şeklindeki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve içindeki eşyalar zarar gördü. Baki Y'nin, olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için delil topladı.

- Eşine kızıp evini yakmıştı

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen emekli ve üç çocuk babası Baki Y, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle 47 gün önce benzin dökerek evini ateşe vermişti.

Baki Y, son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtulurken, bu sırada patlayan mutfak tüpünden fırlayan bir parça, evin karşısındaki kız öğrenci yurdunun duvarına isabet etmiş, duvarda delik açılmıştı.