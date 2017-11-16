Aynı firmaya ait kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde aynı firmaya ait iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Levent Avcı (32) yönetimindeki 16 SEA 87 plakalı hafriyat kamyonu, Gönen-Biga karayolunun 18. kilometresindeki Tahirova mevkisinde İbrahim Alat'ın (54) kullandığı aynı firmaya ait 16 SGF 74 plakalı kamyonla çarpıştı.
Şarampole devrilen kamyonların sürücülerinden Levent Avcı, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan İbrahim Alat, 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.