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Aynı gün ikinci kez kapkaç yapınca yakalandılar

- Antalya'da, özellikle kadınların çantalarını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan ve aynı gün ikinci kez bu suçu işleyen 2 kişi, tutuklandı

Aynı gün ikinci kez kapkaç yapınca yakalandılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, özellikle kadınların çantalarını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi, aynı gün ikinci kez aynı suçu işleyince polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Falez 2 Parkı'nda bir arkadaşıyla yürüyüş yapan E.E'nin çantasının 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis harekete geçti.

E.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda sarı renkli motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheliyi aramaya başlayan ekipler, olaydan iki saat sonra aynı renkte motosikletle yine 2 kişinin Atatürk Bulvarı'nda H.S. adlı bir kadının çantasını kapkaç suretiyle çalması üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. H.S'yi sürükleyerek yaraladıkları belirlenen şüpheliler, bölgede çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler H.E. ve Y.T'nin üzerlerinde yapılan aramada, kadınlardan çaldıkları belirlenen para ve eşyalar bulundu. H.E. ve Y.T'nin çok sayıda suça karıştığı ve çalıntı motosikletle özellikle kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E ve Y.T. tutuklandı.

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Antalya Emniyet MüdürlüğüGasp Büro AmirliğiKapkaç
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