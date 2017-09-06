Aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.Barbaros Ortaokulu'nda son 1 ay içerisinde yaşanan 3 hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş...

06 Eylül 2017 Çarşamba 13:09