Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.Barbaros Ortaokulu'nda son 1 ay içerisinde yaşanan 3 hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş...

Aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Barbaros Ortaokulu'nda son 1 ay içerisinde yaşanan 3 hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Zanlının, okuldan bilgisayar kasası, monitör, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

B.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HırsızMersinOkulZanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5