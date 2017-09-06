Aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde aynı okuldan 3 kez hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Barbaros Ortaokulu'nda son 1 ay içerisinde yaşanan 3 hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Zanlının, okuldan bilgisayar kasası, monitör, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar çaldığı tespit edildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
B.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.