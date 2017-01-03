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Ayrault'tan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Ayrault ile telefonda görüştü

Ayrault'tan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin muhatabının taziyelerini kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, İstanbul'daki hain terör saldırısı için Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini sunarak, Fransa'nın Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Verdiği destekten ötürü mevkidaşına teşekkür eden Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan terör saldırılarının Türkiye'yi mücadelesinden caydırmayacağını ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

DEAŞ'la mücadelede her alanda iş birliğinin öneminin de vurgulandığı görüşmede ayrıca, ateşkes ve Kazakistan'ın başkenti Astana'daki siyasi görüşmelere giden süreç dahil Suriye bağlamındaki güncel gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayraultİstanbul'daki Terör SaldırısıTaziye
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