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Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladığı iddiası

- Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladığı iddia edilen kişi, 3 yaşındaki kızını da alıp kaçtı

Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladıktan sonra kızıyla kaçtığı öne sürülen zanlı aranıyor.

İddiaya göre, Mehmet D, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Elif D'nin Şahinbey ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Çift arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, eşini silahla vurduktan sonra 3 yaşındaki kızını da alarak olay yerinden kaçtı.

Elif D, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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GaziantepGündoğdu MahallesiSilahla Yaralama
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