Ayrılıkçı Katalanlardan Brüksel'de protesto gösterisi

BRÜKSEL (AA) - İspanya'da merkezi hükümetin Katalonya Özerk Yönetimi'ne uyguladığı 155'inci madde ve eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanması, ayrılık yanlısı Katalanlar tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Katalan Ulusal Meclisi (ANC) ile bağımsızlık yanlısı ve ayrılıkçı Katalan dernekleri, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de gösteri düzenledi.

AB'ye barışçıl bir şekilde "Katalan haklarını göz ardı etmemesi" çağrısında bulunan protestocular, AB Komisyonu ve AB Konseyi gibi kurumların yakınlarındaki 50'nci Yıl Parkı'nda sabah saatlerinde bir araya geldi.

Çoğunluğu İspanya'nın Katalonya bölgesinden gelen protestocuların sayısı, Belçika polisine göre 45 bini buldu.

Protestocular, AB kurumlarının önlerine yürüdü ve AB Komisyonu ile AB Konseyi binalarının önünde "Yaşasın Katalonya", "Katalonya'ya özgürlük", "Bağımsız Katalonya", "Siyasi çözüm" gibi çeşitli sloganlar attı.

"Bağımsız Katalonya'dan geri adım yok", "AB sesimizi dinle", "Avrupa uyan", "Bir sonraki Başkanımız Puigdemont" gibi çeşitli afişler ve pankartlar açılan protesto, uzun süre devam etti.

Gösteride, Katalan ve Flaman bayraklarının bir arada yer alması dikkati çekti. Katılımcılar, sarı şapkalar, Katalonya bayrakları ve balonlar ile renkli görüntüler sergiledi.

Bazı protestocular davul ve çeşitli müzik aletleriyle göstericilere eşlik ederken, her yaştan göstericinin yer aldığı protesto, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Protesto nedeniyle Brüksel'deki trafikte de ciddi aksamalar yaşandı. Göstericilerin güzergahlarında bulunan otobüs ve tramvay hatları kapatıldı.

- Süreç

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ardından 27 Ekim'de Katalonya Yerel Parlamentosu'nun ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında başsavcılığın girişimiyle ayrılıkçı Katalan siyasetçiler hakkında "Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve eski 4 katalan bakan hakkındaki Avrupa'da tutuklama ve iade emri, 3 Kasım'da Ulusal Mahkeme tarafından çıkarılmıştı.

Hafta başında İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerine aday olan ve yaptıkları açıklamalarda İspanya'ya döneceklerini söyleyen Puigdemont ve eski 4 bakan hakkındaki Avrupa'da tutuklama ve iade talebinin artık geçerli olmadığına hükmetmişti.