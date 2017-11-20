Ayrılıkçı tehditler Brüksel'de tartışıldı

BRÜKSEL (AA) - Ayrılıkçı hareketlerin uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu tehdit, Brüksel'de düzenlenen konferansta ele alındı.

Brüksel'de bir otelde Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ve Avrupa Azerbeycan Kongresi'nin girişimiyle düzenlenen "Ayrılıkçılığın Uluslararası Barış ve Güvenliğe Tehdidi" başlıklı konferansa çok sayıda konuşmacı katıldı.

Konferansta, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının taşıdığı önemin yanı sıra ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi iҫin ҫözüm önerilerine odaklanıldı.

- "Avrupa'da yeni bir demir perde oluştu"

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşenko, ayrılıkçı hareketlerin Avrupa'ya da sıçradığına işaret ederek, Avrupa siyasi haritasına bakıldığında 7 çatışmadan 6'sının Doğu Avrupa'da olduğuna dikkati çekti.

Yuşenko, "Doğu Avrupa'daki donmuş ve çözülemeyen çatışmalara baktığımızda, saldırganın Rusya olduğunu görüyoruz." dedi.

Yuşenko, ayrılıkçı hareketlerin "emperyalist güçler" tarafından kendi hedeflerini yerine getirmek için desteklendiğini belirterek, "Avrupa arasında yeni bir demir perde oluştu. Bir tarafta demokratik Avrupa var, diğer tarafta feodal Rusya var." diye konuştu.

- "Ayrılıkçı hareketler Avrupa'nın kapısında"

Avrupa Azerbaycan Kongresi Başkanı Sahil Gasimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası konferansta ayrılıkçı hareketlerin olumsuz etkilerinin ele alınacağını bildirdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ nedeniyle neredeyse 20 yıldır ayrılıkçı hareketle mücadele verdiğini hatırlatan Gasimov, "Bugün ayrılıkçı hareketler, Avrupa'nın kapısına dayanmıştır. Ülkelerin bölünmesine yönelik politikalar hız kazanmıştır. Bunlar ilk ve son olaylar değildir." dedi.

Konferans vasıtasıyla "Ayrılıkçı hareketlere dur demenin zamanının geldiğini" vurgulamak istediklerini belirten Gasimov, konferansa çok sayıda üst düzey yetkili ve temsilcinin katıldığına dikkati çekti.

- "Ayrılıkçılığı desteklemek teröre de hizmet ediliyor"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi de konferansın ayrılıkçı hareketlerin ekonomik, güvenlik ve sosyal etkilerini ele almayı hedeflediğini kaydetti.

Konferansta, özellikle son aylarda İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık girişimi ve Irak'taki referandumun ele alınacağını söyleyen Salihi, "Ayrılıkçılığın dünya güvenliğini etkileyen bir konu olduğu hususunda herkes hemfikir. Ayrılıkçı hareketlere destek vermek farklı bir şekilde teröre hizmet ediyor." diye konuştu.







