Ayvacıklı depremzedelerin konutlarının yapımına başlandı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlar için kalıcı konut yapımına başlandığını belirterek, "Bölgede yeni evlerin yapımı için ilk kazmalar toprağa vuruldu. 6 ayı geçmeyecek bir sürede bölgede 205 konutumuzun bitmesini sağlayacağız." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvacık'ta 6 Şubat saat 06.52'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, ardından artçı sarsıntıların yaşandığını hatırlattı.

Artçı sarsıntıların bir süre devam ettiğini dile getiren Turan, Ayvacık'taki 31 köy ve 10 mahallede, Ezine ilçesinde de 4 köyde bin 40'ı ağır 2 bin 680 yapının zarar gördüğünün belirlendiğini bildirdi.

Depremin ilk günü itibarıyla tuvaleti, banyosu ve mutfağı bulunan bin 71 konteyner konut kurularak 3 bin 450 kişinin barınma ihtiyacının giderildiğini anlatan Turan, afet bölgesinde hasar alan 11 okul nedeniyle de 37 konteyner dersliğin kurulumunun tamamlandığını, 758 öğrencinin eğitimlerine kısa aradan sonra devam ettiğini belirtti.

"Ayvacık'ta depremden sonra devletimiz, hatta özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla o bölgede oldu. Belki Türkiye'de en hızlı imar edilen, insanların en hızlı şekilde motive edildiği yer Ayvacık oldu. Çanakkale'nin tüm paydaşları, bakanlıklarımız, il müdürlüklerimiz, sendikalar ve özel kurumlar bu sıkıntıları paylaşıp dertleri aşmaya çalıştı." diyen Turan, bu konuda depremin yaşandığı ilk andan itibaren çok büyük mesafe alındığını vurguladı.

- "Köyün hayatına uygun evler yapılacak"

İlk günden itibaren vatandaşların geçici çadırdan çıkıp konteyner evlere taşındığına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Çok önemli adımları zamanında attık. Bölgede her anlamda depremden sonra bir hayat oldu ancak bürokratik engellerle maalesef istediğimiz tarihte temel atarak kalıcı evlerin yapılmasını sağlayamamıştık. Yapılan ihalenin fiili olarak hayata geçmesi sağlandı. Bölgede yeni evlerin yapımı için ilk kazmalar toprağa vuruldu. 6 ayı geçmeyecek bir süre içinde bölgede 205 konutumuzun bitmesini sağlayacağız. Oradaki evi yıkılan, çatlayan veya zarar gören köylülerimizin kendi evlerinde oturmaları, daha şık ve daha modern şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için mesai harcayacağız."

Deprem bölgesinde klasik mantıkla yüksek evler değil şehrin dokusuna, köy hayatına uygun konutlar yapılacağını bildiren Turan, başvuruları alınan hak sahiplerinin yararlanacağı konutların Toplu Konut İdaresi marifetiyle inşa edileceğini dile getirdi.

Turan, "Şu an bu, 3 köyü ilgilendiren bir mesele. Bunun devamı gelecek. Biz orada çok daha fazla evin yapılmasını, diğer köylerimizin de bu işe katılmasını öngörüyoruz. Kimin hasarı varsa, bu konuda kimin derdi varsa, kalıcı evlerden hak sahibi olup bir an önce evlerine taşınmalarını sağlayacağız inşallah." diye konuştu.

Bülent Turan, kalıcı konutların, bölgede yaklaşık 200 dönümlük alana inşa edileceğini sözlerine ekledi.