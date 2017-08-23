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Ayvalık ve Edremit arasında deniz taksisi seferleri başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan Balıkesir Deniz Otobüsleri İşletmesi (BADO) tarafından, Ayvalık ile Edremit ilçeleri arasında deniz taksisi seferleri başlatıldı.Ayvalık ilçesi ile Alibey (Cunda)...

Ayvalık ve Edremit arasında deniz taksisi seferleri başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan Balıkesir Deniz Otobüsleri İşletmesi (BADO) tarafından, Ayvalık ile Edremit ilçeleri arasında deniz taksisi seferleri başlatıldı.

Ayvalık ilçesi ile Alibey (Cunda) Adası'nı birbirine bağlayan Cunda Köprüsü’nün yüzde 99'luk kısmının tamamlanmasıyla hayata geçirilen deniz taksisi, ilk seferini gerçekleştirdi.

Cunda İskelesi'nde bekleyen 30 kişi kapasiteli deniz taksisinin ilk yolcularını, kaptan ve 2 mürettebat karşıladı.

İlk seferde yolcularına lokma tatlısının ikram edildiği deniz taksisinin kaptanı Nurettin Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk seferimizi gerçekleştiriyoruz. İlk hareket yerimiz Cunda. Bu iskeleden çıkıp öncelikle yeni yapılan Cunda Köprüsü'nden geçeceğiz. Sonrasında yaklaşık 1 saat içinde Altınoluk İskelesi'ne varacağız. İlk hafta bilet fiyatımız kişi başı 5 lira olacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Günde karşılıklı iki sefer gerçekleştirecek deniz taksisi, 10.30 ve 23.00 saatlerinde Ayvalık-Altınoluk, 13.00 ve 24.00 saatlerinde ise Altınoluk-Ayvalık arasında vatandaşlara hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık BalıkesirBalıkesir Büyükşehir Belediyesi
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