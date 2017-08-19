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Ayvalık'taki orman yangını

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde meydana gelen orman yangınında zarar gören bölge, havadan görüntülendi

Ayvalık'taki orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde önceki gün meydana gelen orman yangınında zarar gören bölge, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) gerekli izinleri almasının ardından havadan yaptığı çekimlerde, yangının bölgede yol açtığı zararın boyutu görülüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin, Türkiye'nin en büyük tabiat parkları arasında yer alan bölgede tedbir amaçlı beklettiği görüldü.

Bu arada, bölgeye gelen turistlerin gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duydukları bildirildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmalar sürdürülüyor.

17 Ağustos saat 17.00 civarında başlayan orman yangınına, 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibiyle müdahale edilmişti. 3 saat içinde kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirOrman Yangını
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