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Az çalışan ne kadar tazminat alacak!

Yarı zamanlı çalışanlar için tazminat, izin ve ihbar gibi haklar eksik ödenemiyor. Günde kaç saat çalışırsa çalışsın şirkete başlangıç tarihinden sonra geçen süre hesaba katılıyor

Az çalışan ne kadar tazminat alacak!
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Yaz aylarıyla birlikte özellikle gençler yarı zamanlı işlerde yoğunlukla çalışıyor. Özellikle de turizm sektöründe bu mevsimde yarı zamanlı çalışan sayısının arttığını görüyoruz. Yarı zamanlı çalışanlar için hakların yarım olarak değerlendirileceği düşünüldüğü için bazı hukuksuzluklar yaşanıyor. Kısmi çalışma, haftalık 45 saatlik çalışmanın üçte ikisi kadar yapılanları kapsıyor. Bu da 30 saate tekabül ediyor. Netice itibarıyla kaç saat çalışırsa çalışsın işçi, işveren ile bir sözleşme yapıyor ve diğer çalışanlar gibi birçok hak sahibi oluyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve yıllık ücretli izin gibi hakları kullanması gerekiyor. Bu da kısmi süreli çalışanların diğer çalışanlara göre bir ayrımcılığa tutulamayacağı anlamına geliyor. İşveren, kaç saat çalışırsa çalışsın işçileri arasında bir ayrım yapamıyor.

TAZMİNAT EKSİLMEZ

Bir işçi haftanın kaç saati çalışırsa çalışsın işyeri ile sözleşme yaptıysa, o tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kanunun kendisine tanıdığı tüm haklar da bu tarihe göre belirleniyor. Kıdem tazminatının hesabında işçinin ilk sözleşme yaptığı tarihten itibaren 1 yıl sürenin geçmesi gerekiyor. Haftanın belli süreleri çalışanlar için bu süre kısaltılamıyor. Tazminat ödenirken de aldığı aylık brüt ücret üzerinden miktar belirleniyor. Yine ihbar tazminatı ödenirken de aynı süreler geçerli oluyor.

14 GÜN İZİN

Kısmi çalışma yapanlar için yıllık ücretli izin hakkı da tam olarak hesaplanıyor. Yani Ağustos 2015'te işe giren bir part-time çalışan, haftada kaç gün çalışırsa çalışsın Ağustos 2016 tarihi itibarıyla diğer işçiler gibi izin hakkına kavuşuyor ve 14 gün yıllık izin yapabiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANI VAR

Kısmi süreli çalışanlar 2011 yılından itibaren kalan süreleri borçlanarak erken emekli olma fırsatı yakalıyor. Part-time çalışanların eksik günlerini tamamlamalarıyla ilgili 6111 sayılı Yasa ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 5510 sayılı Yasa'nın 41. maddesinin i bendi değiştirildi. Buna göre; 2011 yılından sonraki dönemlerde eksik yatan günleri borçlanarak, 30 güne tamamlamak mümkün. Bu yasadan ücretli öğretmenler de yararlanıyor. Takvim

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