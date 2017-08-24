"Az hayvansal gıda tüketimi B12 eksikliği sebebi"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, hayvansal gıdaların tüketiminin az olması nedeniyle vitamin B12 eksikliğinin görülme riskinin son yıllarda giderek arttığını belirterek, bunu önlemek için haftada en az 3 gün kırmızı et yenilmesi ve hayvansal gıdaların tüketiminin artırılması gerektiğini bildirdi.

Okuturlar, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde yeterli, dengeli ve doğru beslenmenin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını, bu kapsamda sağlıklı ve dengeli bir beslenmede günlük protein gereksiniminin yüzde 40-50'sini hayvansal gıdaların oluşturduğunu kaydetti.

Hayvansal protein kaynaklarının içerisinde etin de önemli bir payı olduğunu vurgulayan Okuturlar, bu besinin insanın fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirilebilmesi için gerekli bütün aminoasitlerle önemli vitaminleri içeren temel gıdalardan olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, etin içinde de bulunan B12 vitamininin özellikle sinir hücrelerinin büyümesi ve tamirinde etkin rol oynadığına işaret ederek etin; demir, çinko, manganez için de mükemmel bir gıda olduğunu, çinko ve demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Etin özellikle çocukluk çağında mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olduğuna dikkati çeken Okuturlar, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde demir eksikliği anemisi okul öncesi dönemde yüzde 30-40 oranında saptanabilmektedir. Demir eksikliğinde sadece anemi değil, sinir sistemi gibi diğer sistemlerin işlevlerinde de bozukluk ortaya çıkar. Demirden zengin gıdalar, dana ve koyun eti gibi kırmızı et çeşitleri, karaciğer, yumurta sarısı, mercimek-nohut gibi bakliyat ve üzüm pekmezidir. Bu gıdaların uygun porsiyonlar halinde her birinin haftada en az 3-4 kez tüketilmesi demirden yeterli beslenmeyi sağlar. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde fazla demir yoktur ve bitkisel yapısı nedeniyle içeriğindeki demirin emilimi de azdır.

Vitamin B12 eksikliğinin görülme riski son yıllarda giderek artmaktadır. Hayvansal gıdaların tüketiminin az olması bunun en önemli nedenlerindendir. Bunu önlemek için haftada en az 3 gün kırmızı et yenmesi ve hayvansal gıdaların tüketiminin artırılması gerekmektedir."

Özellikle Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketim miktarının ve sıklığının arttığına işaret eden Okuturlar, bunun da kronik hastalıkları olan ve yüksek risk grubundaki kişilerin dikkatli olmasını gerektirdiğini vurguladı.

Okuturlar, özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının risk altındaki bireyler olduğunu, ağır bir öğün sonrasında kalp krizi geçirme riskinin artacağını, bu nedenle de bayramda da yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.