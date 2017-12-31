Azerbaycan 2018'e coşkuyla girdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycanlılar, havai fişek gösterileriyle yeniyılı karşıladı.

Yeniyıl için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de, yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a toplanan binlerce Bakülü, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeniyıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeniyıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan'ın istikrara sahip olduğunu belirten Aliyev, ülkenin dünyada liyakatli ve güvenilir bir ortak olarak bilindiğini ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, "Ayrılıkçı rejim referandum yaptı fakat hiçbir ülke bu referandumu tanımayarak Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olarak tanıdığını gösterdi. Dağlık Karabağ ezeli Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan bayrağı bir gün işgal altında bulunan topraklarda dalgalanacaktır." dedi.

Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesine yönelik anlaşmanın 2050'ye kadar uzatıldığını hatırlatan Aliyev, Güney Gaz Koridorunun tamamlanmak üzere olduğunu, 2018'de TANAP'ın açılışını yapacaklarını bildirdi.

Bu yıl açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, bu hattın Avrupa ile Asya arasında en kısa ve en güvenilir yol olacağını ifade etti.











