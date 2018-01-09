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Azerbaycan, Afganistan'daki asker sayısını artırdı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan askerlerinin sayısını 94'ten 120'ye çıkardı.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu...

Azerbaycan, Afganistan'daki asker sayısını artırdı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan askerlerinin sayısını 94'ten 120'ye çıkardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapacak takviye askerlerin Afganistan'a gönderildiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 23 Kasım 2017'de Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonunda görev yapan Azerbaycanlı askerlerin sayısının artırılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

Afganistan'da 6'sı rütbeli, 2'si askeri doktor toplam 120 Azerbaycan askeri görev yapacak. Azerbaycan askerleri, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı koruyacak.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanAzerbaycanNATO'nun Kararlı Destek Misyonu
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