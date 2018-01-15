"Azerbaycan, Bulgaristan'a yılda 1 milyar metreküp doğalgaz satacak"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru faaliyete başladıktan sonra Bulgaristan'a yılda 1 milyar metreküp doğalgaz göndereceklerini, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) de Bulgaristan'da doğalgaz dağıtımını üstlenebileceğini bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Borisov ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, Azerbaycan ve Bulgaristan arasındaki siyasi ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirterek ticaret hacminin yeterli olmadığını, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede enerji konusunu ele aldıklarını ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın 2,6 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğunu, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru ile Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Aliyev, "Birkaç yıl sonra (yılda) 1 milyar metreküp Azerbaycan doğalgazının Bulgaristan'a gönderileceğini dikkate alarak ilgili kurumlara, SOCAR'ın Bulgaristan'da doğalgaz dağıtımıyla ilgili olanakları araştırma talimatı verdik. SOCAR, Gürcistan ve Arnavutluk'ta doğalgaz dağıtımcısı olarak faaliyet gösteriyor. SOCAR'ın Bulgaristan'da doğalgaz dağıtımcısı olarak yatırımcı olmasının hem SOCAR hem de Bulgar tüketiciler için önemli bir olay olacağını düşünüyorum. Bu konuda müzakerelerin kısa zamanda başlayacağından eminim." dedi.

Ekim 2017'de açılışı gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolundan (BTK) da bahseden Aliyev, "Bu hat, Avrasya'nın ulaştırma haritasını yeniden oluşturuyor. BTK, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa ulaşım yoludur. Bulgaristan da BTK koridoru üzerinde yerleştiği için ilgili kurumlara konunun müzakeresi ve taşımacılığın artırılması yönünde çalışmaları talimatını verdik." şeklinde konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, odun ve kömür kullanımının ülkede çevre kirliliğine neden olduğunu vurguladı.

Borisov, "Cumhurbaşkanı Aliyev'in desteğiyle ülkemizde doğalgazı yaygınlaştırırsak, düşük gelirli vatandaşlarımız odun ve kömür yerine doğalgaz kullanacak. Azerbaycan doğalgaz dağıtımcılığı konusunda en uygun fiyatları öneriyor. 1 milyar metreküp doğalgaz Bulgaristan'da büyük miktarda konuta verilecek." ifadelerini kullandı.

BTK'ye da değinen Borisov, "Bu hat Avrupa'ya en kısa ulaştırma koridorudur. Biz de bu hattın geliştirilmesi için kendi demiryolu ağlarımızı hazırlıyoruz. Bu hat, bizim istasyonlarımıza, oradan da tüm Avrupa ülkelerine ulaşabilir. Sizi, bu hattın inşasıyla ilgili engelleri ortadan kaldırdığınız için kutluyorum." diye konuştu.



