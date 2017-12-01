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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "(Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı) Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz. Azerbaycan kendi tecrübesini Afganistan'la paylaşmaya hazır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerine ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Afganistan'ı bölgesel ticaret ve ulaştırma konusunda başlıca merkez olarak görüyoruz. Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakü'de, "Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Yedinci Bakanlar Konferansı" başladı. Konferansın açılış oturumuna Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani katıldı.

Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada Asya'nın Kalbi-İstanbul Sürecini, Afganistan'ın gelişmesine katkı verecek bir süreç olarak gördüklerini ve desteklediklerini söyledi.

Toprak bütünlüklerinin tanınması ve korunmasının bölgesel güvenliğin başlıca şartı ve dünyada güvenliği temin eden en önemli etkenlerden olduğunu belirten Aliyev, "Afganistan'ın güvenliği bölgenin güvenliğine de katkı sağlayacak. Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz. Azerbaycan kendi tecrübesini Afganistan'la paylaşmaya hazır. Silahlı kuvvetlerimiz, eğitimler vererek Afganistan'ı destekliyor." dedi.

Bölgesel ticari ilişkilerinin gelişmesinde de Afganistan'a destek verdiklerini ifade eden Aliyev, "Gerçekleştirdiğimiz ulaştırma projeleri Afganistan'ın mallarının Avrupa'ya ulaştırılmasında yardımcı olacak. Afganistan'ı, bölgesel ticaret ve ulaştırma konusunda başlıca merkez olarak görüyoruz. Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Aliyev, "Topraklarımızın yüzde 20'sinin işgal altında olması ve 1 milyon insanın göçmen durumunda bulunması barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor. Ermenistan Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik uygulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan'a verdiği destek için Azerbaycan'a ve Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Sürecininin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakan olduğu dönemde başlatıldığını hatırlatan Gani, "Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Afganistan'a verdiği desteklere büyük değer veriyoruz." dedi.

Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Mobaşar Caved Akbar'in katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Muhabir: Ruslan Rehimov

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