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Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, İstanbul'da vefat etti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, İstanbul'da vefat etti.

Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Aliyev'in 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürüldüğü, tıkalı koroner damarlar açılarak stent takıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İleri derecede kalp yetersizliği nedeniyle Türkiye'den Bakü'ye giden kalp cerrahisi ekibi tarafından dolaşım destek cihazı bağlanarak, 5 Haziran'da ambulans uçak ile Şişli'deki Florance Nightingale Hastanemize nakledilmiştir.

Yoğun tıbbi tedavi ile kan basıncı yükseltilemeyen hastaya, kalp pompası bağlanarak ileri kalp yetersizliği tedavisi başlamıştır. Kalıcı yapay kalp destek cihazı takılması planlanan hastada dün ani gelişen beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Bakan dün öğlen saatlerinde vefat etmiştir."



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Azerbaycan Devlet Sanayi Ve Enerji Bakanı Natig AliyevDünyaÖlümŞişli Florance Nigthingale
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