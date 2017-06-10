Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev son yolculuğuna uğurlandı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Bakü'de toprağa verildi.Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aliyev için Bakü'deki Şehriyar Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade,...

Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev son yolculuğuna uğurlandı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Bakü'de toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aliyev için Bakü'deki Şehriyar Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade, Meclis Başkanı Oktay Asadaov, bakanlar, bürokratlar, diplomatik misyon temsilcileri, Aliyev'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Türkiye'yi Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral temsil etti.

Kur'an-ı Kerim okunan, dualar edilen törende, katılımcılar Aliyev'in aile bireylerine taziye dileklerini iletti. Törenin ardından Aliyev'in cenazesi 2. Fahri Hiyaban'a götürülerek defnedildi.

Aliyev, 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmüş, daha sonra Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a götürülmüştü.

Şişli'deki Florance Nightingale Hastanesinde tedavi altına alınan Aliyev, 8 Haziran'da vefat etmişti.

Bakü'de 1947'de dünyaya gelen Aliyev, 1993-2005 yıllarında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanlığını yürütmüştü. 2005-2013 yıllarında Sanayi ve Enerji Bakanlığı yapan Aliyev, 2013'ten itibaren de Enerji Bakanı olarak görev yapıyordu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Enerji Bakanı Natig AliyevTOREN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5