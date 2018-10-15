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Azerbaycan Futbol Milli Takımını Damat giydirecek

BAKÜ (AA) - Orka Holding, sahibi olduğu D'S Damat markası ile Azerbaycan Futbol Milli Takımı'nın giyim sponsoru oldu.Bakü Olimpiyat Stadı'nda Orka Holding ile Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı....

Azerbaycan Futbol Milli Takımını Damat giydirecek
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BAKÜ (AA) - Orka Holding, sahibi olduğu D'S Damat markası ile Azerbaycan Futbol Milli Takımı'nın giyim sponsoru oldu.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda Orka Holding ile Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile AFFA Genel Sekreteri Elhan Memmedov imza attı.

Anlaşmaya göre Orka Holding Azerbaycan Milli Takımı oyuncularını ve AFFA çalışanlarını D'S Damat markası ile giydirecek. Ayrıca D'S Damat markası, Azerbaycan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri ev oyunlarında pazarlama hakları etti.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbol dünyasının içinde bir marka olduklarını, Türk Milli Takımı, Makedonya Milli Takımı, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Ankaragücü takımlarına sponsorluk yaptıklarını bildirdi.

Azerbaycan'a ayrı bir önem verdiklerini ve bu ülkede 5 mağazaya sahip olduklarını belirten Orakçıoğlu, "İnşallah pazarda daha da büyüyeceğiz. Marka olarak dünyanın her yerindeyiz. 24 saat uyumuyoruz. Güneş Sidney'de doğuyor, orada da varız, Uzak Doğu'da, Ön Asya'da, Balkanlarda varız. İtalya'da da çok iyiyiz. Almanya'da geçen hafta 5. mağazamızı açtık. Romanya da bizim için çok özel ülke. İspanya'da da varız. Sadece bu kadar da değil. Okyanus ötesinde Güney Amerika'da da varız." diye konuştu.

Dünya markası olmanın kolay olmadığını vurgulayan Orakçıoğlu, şöyle devam etti:

"Global dünyada ışık hızıyla yolumuza devam ediyoruz. Kardeş Azerbaycan her şeyimizi paylaştığımız bir ülke. Burada kendimizi kendi evimizde hissediyoruz. Türk markalarının dünya coğrafyasında giderek etkinliği artıyor. Kalite, tasarım ve inovasyonla ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Fiyatlarımız da ulaşılabilir fiyatlar. İtalya'da da çok başarılı olmamızın nedeni bu. Yurt içinde 220 mağazamız var. Türk markası olarak 2019'da yurt dışı mağaza sayımız da 220 olacak. 2019 sonunda dünyada 440 mağazası olan global bir marka olarak yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz."




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Azerbaycan Futbol Milli TakımıD'S DamatOrka HoldingSüleyman Orakçıoğlu
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