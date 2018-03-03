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Azerbaycan "geleneksel dokumayla" dünyaya açılacak

- Azerbaycan tarım, turizm gibi sektörlerin yanı sıra çeşitli zanaatların yaygınlaştırılması için teşvik programları uygulamaya başladı -Azerhalı Yönetim Kurulu Başkanı Muradov: - "2019'da imalathane sayısını 30'a çıkaracağız. Burada dokunacak halıları "Azerbaycan halısı" markasıyla dünyanın her tarafına satacağız. Hem ülkeye döviz kazandıracağız hem de Azerbaycan halkının pasaportu olan halı sanatı geçmişteki ününü yeniden kazanacak"

Azerbaycan

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan, tarihi bin yıllara dayanan geleneksel halıcılık sanatını geliştirmeyi ve el dokuma halıları "Azerbaijan carpet" markasıyla dünyaya pazarlamayı hedefliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından petrol dışı ekonomilerin geliştirilmesine daha da önem vermeye başlanan Azerbaycan, tarım, turizm gibi sektörlerin yanı sıra çeşitli zanaatların da yaygınlaştırılması için farklı teşvik programları uygulamaya başladı.

Devletin desteğiyle geliştirilmesi amaçlanan sektörlerden biri de UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan geleneksel Azerbaycan el dokuma halıcılığı.

Geleneksel halıcılığın geliştirilmesi için devlete bağlı "Azerhalı" isimli şirket kurulurken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Halıcılığın geliştirilmesi 2018-2022 Devlet Programı"nı imzaladı.

Programa göre, devlet, bölgelerde yaşayan halıcılar için altyapı oluşturacak ve onlara ham madde temin edecek.

Bugün ülkenin Fuzuli, Ağdam, Gebele, İsmayıllı, Guba, Haçmaz, Tovuz, Gazah, Ağstafa ve Şemkir illerinde Azerhalı'ya bağlı 10 imalathane faaliyet gösteriyor ve bunlarda çoğu kadın yaklaşık bin kişi çalışıyor.

Programa göre üç yıl içerisinde imalathane sayısının 30'a, çalışan sayısının ise 5 bine ulaştırılması hedefleniyor. Devlet ayrıca, doğal halı ipliği imal edecek bir fabrika da inşa edecek. Yürürlüğe giren programın asıl hedefi geleneksel halıların "Azerbaijan carpet" markasıyla dünyaya pazarlanması.


-"Halı Azerbaycan halkının pasaportu"


Azerhalı Yönetim Kurulu Başkanı Vidadi Muradov halıcılık konusundaki hedeflerini AA muhabirine anlattı

Halıcılığın Türk halklarına ait bir sanat olduğunu, halı denince akla Türk geldiğini söyleyen Muradov, Türklerin her gittiği yerde yeni halı çeşitleri oluşturduğunu belirtti.

Azerbaycan halıcılığının ülkenin bölgelerine göre farklılık arz ettiğini belirten Muradov, "Bugün 17. ve 18. yüzyılda dokunan halılarımız dünya müzelerini süslüyor. 1549'da dokunan Şeyh Sefi halısı Londra müzesinde sergileniyor." dedi.

Devletin verdiği destekle artık halıcılığın daha da gelişeceğini söyleyen Muradov, "Bu yıl 10 bölgede daha imalathane açacağız. 2019'da imalathane sayısını 30'a çıkaracağız. Burada dokunacak halıları "Azerbaycan halısı" markasıyla dünyanın her tarafına satacağız. Hem ülkeye döviz kazandıracağız hem de Azerbaycan halkının pasaportu olan halı sanatı geçmişteki ününü yeniden kazanacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Halı sanatımızı sonsuza kadar yaşatacağız." şeklinde konuştu.



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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAzerhalıEl Dokuma Halı
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