BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın katılımıyla Azerbaycan-İtalya İş Forumu düzenlendi.

Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Azerbaycan'da hızlı sanayileşme süreci yaşandığını belirten Aliyev, dolayısıyla denenmiş ve güvenilir ortaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İtalyan şirketleri ülkesine davet eden Aliyev, "Endüstriyel kalkınmamızla ilgili projelere İtalyan şirketlerinin aktif katılacağını düşünüyorum. İtalyan şirketlerinin Azerbaycan'a daha büyük yatırım yapması bizi memnun eder. İtalyan şirketleri Azerbaycan'da farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Fakat iş birliği düzeyinin yeterli olmadığı kanısındayım. İş birliği düzeyini yükseltmemiz lazım." dedi.

Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinden de bahseden Aliyev, "Ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda İtalya bizim en büyük ticari ortağımızdır. Fakat itiraf edelim ki, bunun temelinde ham petrol etkeni duruyor. Çünkü en fazla ham petrolü İtalya'ya gönderiyoruz. Biz ticaret hacmimizin çok yönlü olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ise Azerbaycan'ın son 25 yılda olağanüstü bir kalkınma süreci yaşadığını, bu gelişimin sadece İtalya'nın değil tüm dünyanın ilgisine neden olduğunu belirtti.

İki ülke ekonomilerinin birbirini tamamladığını söyleyen Mattarella, "İtalya, Azerbaycan için sadece ticarette değil, ekonomik sistemin çeşitlendirilmesinde ve sanayi programlarında güvenilir ortak olabilir. Ekonominin çeşitlendirilmesi Azerbaycan'ın başlıca hedeflerinden biridir. Buna destek olmak için İtalya tecrübesini, teknolojisini, beceri ve yeteneğini Azerbaycan'a sunabilir." ifadelerini kullandı.

Foruma İtalya'dan çok sayıda şirketin katıldığına dikkat çeken Mattarella, küçük ve orta ölçekli İtalyan işletmelerinin de Azerbaycan'da iş yapması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'dan büyük ölçekte petrol ithal ettiklerini hatırlatan Mattarella, "Azerbaycan bizim petrol konusunda başlıca tedarikçimizdir. Bu ülkenin en büyük ticari ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Azerbaycan, kalkınma programları ve ekonominin çeşitlendirilmesi faaliyetlerinde İtalya'nın ortaklığına güvenebilir." dedi.

Forumda, her iki ülkeden enerji, inşaat, dizayn, mimari, altyapı, ulaştırma, tarım, lojistik ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 350 iş adamı yer aldı.