Azerbaycan, tarımda yenilikçi teknolojiler uyguluyor

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi için çeşitli reformlarla yatırımların artırıldığı Azerbaycan'da, tarım sektörünün büyümesi için sübvansiyonların kapsama alanı büyütülürken, yenilikçi teknolojiler uygulanmaya başladı.

Tarım ürünlerine iç talebi sağlamayı, verimliliği artırmayı, bilimsel yaklaşımların sektörde uygulanmasını ve ihracat fırsatlarını genişletmeyi hedef edinen Azerbaycan yönetimi, yenilikçi teknolojilerin uygulanmasıyla sektörün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını amaçlıyor.

Bir taraftan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen sene aldığı karar gereği tarım makineleri piyasası tam liberalleştirilirken, diğer taraftan Tarım Bakanlığına bağlı idareler kurumsal yapısı idari yapıdan hizmet yapısına dönüştürüldü.

Daha önce sadece biçerdöver ve traktör gibi makineleri sübvansiyonla ve sadece devlete ait şirketten alan çiftçiler, şimdi insansız hava aracı, çağdaş sulama sistemleri, süt sağma makinesi, meyve kurutma makinesi dahil 61 çeşit makineyi istediği şirketten yüzde 40 devlet sübvansiyonuyla alabiliyor.

Çiftçiler, tutarının yüzde 20'sini ödeyerek makineye sahip olabiliyor. Tutarın yüzde 40'ı sübvansiyon olarak devlet tarafından karşılanıyor, diğer yüzde 40'ı ise çiftçi tarafından taksitle ödeniyor. Taksit faizini de devlet karşılıyor.

Bakü'de düzenlenen 13. Uluslararası Tarım Fuarında (Caspian Agro) da Azerbaycan'ın tarım sektöründe başlattığı yenilikçi uygulamalar tanıtıldı.



Tarım sektöründe başlatılan reformlar ve çiftçilere sağlanan kolaylıklar, yabancı firmaların Azerbaycan'a ilgisini, dolayısıyla fuara katılımı da artırdı. Geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla alan tahsis edilen fuara dünyanın 32 ülkesinden 440 şirket katıldı. Katılımcıların yüzde 70'ini yabancı şirketler oluşturdu.





- "Tüm yapılanlar verimliliğin artırılması için"





Azerbaycan Tarım Bakanlığı Halklar İlişkiler ve İletişim Şubesi Müdürü Vugar Huseynov, AA muhabirine yaptığı açıklamada yapısal değişikliklerden sonra Devlet Tarım Geliştirme Merkezlerinde hizmet pencereleri oluşturulduğunu ve burada çiftçilere 70'ten fazla hizmet verildiğini bildirdi.

Hüseynov, hizmet sayısının yakın günlerde 100'e çıkartılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yeni oluşturdukları e-tarım bilgi sistemi uygulanmasına 208 bin çiftçinin kayıt yaptırdığını, bu rakamın 800 bine ulaşacağını ifade eden Huseynov, "2018'de tarım sektöründe yüzde 4,6 artış yaşandı. Fakat bu potansiyeli tam ortaya koymuyor. Daha görecek çok işimiz var. Bu yıl daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Tüm yapılanlar verimliliğin artırılması için." dedi.

Tarım sektöründe yenilikçi teknolojilerin uygulanması için ciddi işler görüldüğünü belirten Huseynov, "Bizde tarım geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Şimdi yenilikçi teknolojilerin uygulanması hususunda eğitimler veriyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 600'den fazla eğitim programına binlerce çiftçi katıldı. Artık önceki yıllara göre değişimleri görüyoruz. Değişim varsa iyi sonuç da elde edilecektir." şeklinde konuştu.































