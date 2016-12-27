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Azerbaycan'da doğalgaz hattında patlama

- Bakü'ye 50 kilometre mesafedeki Sangaçal kasabasından geçen boru hattındaki patlama, yangına neden oldu

Azerbaycan'da doğalgaz hattında patlama

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Sangaçal kasabasından geçen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, Sangaçal Terminali'ne giden bir metre çapındaki boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından doğalgaz boru hattında yangın çıktı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise güvenlik güçleri, itfaiye ve doğalgaz ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı olayın ardından boru hattında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Boru HattıPatlamaSangaçalSOCAR
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