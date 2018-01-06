Azerbaycan'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da zirve yürüyüşü yaparken kendileriyle irtibat kesilen biri kadın 3 dağcıyı arama çalışmaları devam ederken olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında soruşturma açıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık 2017'de Guba ilinin Hınalık köyü kırsalından Tufandağ zirvesine yürüyüşe çıkan ve 24 Aralık'ta kendileri ile irtibat kesilen dağcılar Babur Hüseynov (27), Namin Bünyatzade (35) ve Feride Cebrayılzade (26) isimli dağcıları arama kurtarma çalışmalarının kötü hava koşullarına rağmen sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı ise, dağcıların yürüyüş için yeterli düzeyde olması, hava durumunun yürüyüşe uygun olması, rota belirlenmesi ve güvenlik önlemleri gibi konulardan sorumlu yetkililerle ilgili "ihmal dolayısıyla ağır sonuçlara neden olmak" suçundan soruşturma başlattı. Haklarında soruşturma başlatılan kişilerle ilgili bilgi verilmedi.

Kaybolan dağcıların çığ altında kaldıkları tahmin ediliyor. Çığ düşen bölgelerde kar kalınlığının 12 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.





