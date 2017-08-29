Azerbaycan'da Kurban Bayramı'na doğru

BAKÜ (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Azerbaycan'ın başkenti Bakü otogarında ve hayvan pazarlarında hareketlilik gözleniyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. Otogardaki yoğunluğun, arife ve bayram günlerinde daha da artması bekleniyor.

Bakü Otobüs Terminali Basın Sözcüsü Yaşar İsakov, yaptığı açıklamada, hareketliliğin artacağını göz önünde bulundurarak yarından itibaren takviye güçle çalışacaklarını bildirdi.

Bayrama üç gün kalmasında rağmen yolcu hareketliliğinin hala arttığını söyleyen İsakov, terminalden günde 400 otobüsün kalktığını, bayram günlerinde otobüs sayısının 600'ü geçeceğini kaydetti.

Bayram dolayısıyla başkentin farklı noktalarına hayvan pazarları kuruldu. Hareketliliğin arttığı pazarlarda Azerbaycanlılar daha çok küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor.

Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı, bayramda başkentin dört noktasında kurbanlık hayvan pazarı kuracak. Tarım Bakanlığına bağlı Devlet Veterinerlik Hizmeti de bayram boyunca kurban pazarları ve kesimhanelerdeki denetimlerini sıkılaştıracak.

Ülkenin dini konulardan sorumlu kurumu olan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), kurbanların hijyenik şartlarda kesilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayram günlerinde polis de takviye güçle çalışacak. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, kalabalıkların olduğu kamusal alanlarda, bayram etkinliklerinin yapılacağı bölgelerde, toplu taşıma araçlarında ve ülkedeki tüm stratejik arazilerde güvenlik önlemleri artırılacak.

- Türk hayır kurumları kurban eti dağıtacak

Türk hayır kurumları, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine 3 bin 100 hisselik kurban eti dağıtacak.

Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) düzenli olarak yaptığı yardım faaliyetlerini Kurban Bayramı'nda da sürdürecek.

Türkiye Diyanet Vakfı bin 600, GYF ise bin 500 hisse kurban etini Bakü ve diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

