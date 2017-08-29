Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Azerbaycan'da Kurban Bayramı'na doğru

- Bayrama sayılı günler kala Bakü otogarında ve hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor - Türk hayır kurumları, bayramda Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine 3 bin 100 hisselik kurban eti dağıtacak

Azerbaycan'da Kurban Bayramı'na doğru

BAKÜ (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Azerbaycan'ın başkenti Bakü otogarında ve hayvan pazarlarında hareketlilik gözleniyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. Otogardaki yoğunluğun, arife ve bayram günlerinde daha da artması bekleniyor.

Bakü Otobüs Terminali Basın Sözcüsü Yaşar İsakov, yaptığı açıklamada, hareketliliğin artacağını göz önünde bulundurarak yarından itibaren takviye güçle çalışacaklarını bildirdi.

Bayrama üç gün kalmasında rağmen yolcu hareketliliğinin hala arttığını söyleyen İsakov, terminalden günde 400 otobüsün kalktığını, bayram günlerinde otobüs sayısının 600'ü geçeceğini kaydetti.

Bayram dolayısıyla başkentin farklı noktalarına hayvan pazarları kuruldu. Hareketliliğin arttığı pazarlarda Azerbaycanlılar daha çok küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor.

Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı, bayramda başkentin dört noktasında kurbanlık hayvan pazarı kuracak. Tarım Bakanlığına bağlı Devlet Veterinerlik Hizmeti de bayram boyunca kurban pazarları ve kesimhanelerdeki denetimlerini sıkılaştıracak.

Ülkenin dini konulardan sorumlu kurumu olan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), kurbanların hijyenik şartlarda kesilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayram günlerinde polis de takviye güçle çalışacak. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, kalabalıkların olduğu kamusal alanlarda, bayram etkinliklerinin yapılacağı bölgelerde, toplu taşıma araçlarında ve ülkedeki tüm stratejik arazilerde güvenlik önlemleri artırılacak.

- Türk hayır kurumları kurban eti dağıtacak

Türk hayır kurumları, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine 3 bin 100 hisselik kurban eti dağıtacak.

Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) düzenli olarak yaptığı yardım faaliyetlerini Kurban Bayramı'nda da sürdürecek.

Türkiye Diyanet Vakfı bin 600, GYF ise bin 500 hisse kurban etini Bakü ve diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBaküKurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5