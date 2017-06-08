BAKÜ (AA) - Bakü Yunus Emre Enstitüsünün Azerbaycan'da düzenlediği "Tanpınarı'ı Keşfediyorum" isimli deneme yarışmasına gönderilen denemeler, "Memleketten Dünyaya" ismiyle kitap haline getirildi.
"Memleketten Dünyaya" kitabının tanıtım törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, akademisyenler, Azerbaycanlı yazarlar, çevirmenler ve öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Özoral, törende yaptığı konuşmada, projenin öneminden bahsederek edebiyat alanında yapılan bu çalışmaların Azerbaycan-Türkiye kültürel ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Yıldırım'ın yaptığı açılış konuşmasından sonra proje hakkında sunum yapıldı.
Proje koordinatörü Şehla Aslan, deneme yarışmasında dereceye giren katılımcı Prof. Dr. Yegane İsmayılova, yarışma jürisi, Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi Selim Babullaoğlu'nun konuşmalarının ardından "Memleketten Dünyaya" kitabı katılımcılara dağıtıldı.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü 2016 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Azerbaycan'da tanıtılması amacıyla çalışmalar başlatmış, eserleri Azerbaycan Türkçesine çevrilmişti.