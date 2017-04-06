Azerbaycan'da Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 16. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2017) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan'ın en önemli turizm etkinliği olarak gösterilen ve Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev tarafından yapıldı.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da fuara gelerek Bakan Garayev'den bilgi aldı.

Fuar ziyaretçileri Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. Karadeniz bölgesinin, özellikle de Trabzon'un kültür ve turizm varlıklarının ön plana çıkartıldığı Türkiye standında bölgeyle ilgili çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Türkiye standında, Trabzon'a özgü kazaziye sanatı tanıtılırken, kemençe ustaları, tiyatro ve halk oyunları sanatçıları gösteri sundu.

Tiyatrocu Mehmet Usta'nın "Perdeli Karagöz" ve "Kavuklu-Pişekâr" oyunları ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Ebru sanatçıları Ömer Faruk Dere ve Emine Dere'nin hazırladığı eserler de büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fuarda turizm ve kültürü birleştirdiklerini, burada üç gün boyunca minik kültür festivali gerçekleştireceklerini söyledi.

Çok önemli müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının fuar için Bakü'ye geldiğini ifade eden Çiftçi, burada klasik Türk kültürünün önemli eserlerini göstereceklerini belirtti.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen, 22 ülkeden 272 şirketin katıldığı fuar, 3 gün devam edecek.



