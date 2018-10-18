Azerbaycan'dan enerjide iş birliği önerisi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çin ve 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinin diğer ortaklarıyla birlikte enerji alanında mevcut iş birliğini daha da geliştirebileceklerini belirterek, "Azerbaycan, enerji kaynakları, yenilenebilir enerji potansiyeli, transit olanakları, petrol ve doğal gaz işletmesi konusunda ortak proje önerilerini iş birliği aracı olarak sunabilir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahbazov, Çin'in Suzhou kentindeki "Bir Kuşak, Bir Yol Enerji Bakanları Konferansı"nda, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi büyük nakliye projeleri ile Alat Uluslararası Deniz Limanı'nın, Çin'in başlattığı "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine katkı sağladığını belirtti.

Azerbaycan'ın enerji potansiyeline ilişkin bilgi veren Şahbazov, şunları kaydetti:

"Çin ve 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinin diğer ülkeleriyle birlikte enerji alanında mevcut iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Çünkü, Azerbaycan'ın enerji projeleri ile yeni pazarlara ulaşmak ve yeni ihracat yolları bulmak mümkün. Azerbaycan, enerji kaynakları, yenilenebilir enerji potansiyeli, transit olanakları, petrol ve doğal gaz işletmesi konusunda ortak proje önerilerini iş birliği aracı olarak sunabilir."

Konferansta, projeyi destekleyen ülkeler arasında enerji alanında iş birliği yapılmasını öngören ortak deklarasyon imzalandı.