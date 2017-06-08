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Azerbaycanlı ve Türk iş adamları birlikte iftar yaptı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğinin (ATİB) düzenlediği iftar, iki ülkenin iş adamlarını bir araya getirdi.Bakü'de düzenlenen iftara, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının yanı sıra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi...

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları birlikte iftar yaptı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğinin (ATİB) düzenlediği iftar, iki ülkenin iş adamlarını bir araya getirdi.

Bakü'de düzenlenen iftara, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının yanı sıra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Özoral konuşmasında, iki ülkenin yakın coğrafyasında yaşanan çatışmalara dikkati çekerek, "İslam ülkelerinde terörün olduğu, bu ülkelerin birbiriyle didiştiği" algısının oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı. Bazı İslam ülkelerinin de bu algıyı oluşturmaya çalışan ülkeleri haklı çıkarırcasına davranışlarda bulunduğunu kaydeden Özoral, "İhtiyacımız birliktir. Bakü'de iş adamları olarak birlikte hareket etmeyi başardık. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk tüm dünyaya örnek olacak bir ilişkidir. Başka hiçbir ülke böyle bir ilişkiyi kuramaz çünkü biz kardeşiz" dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva da Müslüman ülkelerin birbiriyle dayanışarak daha ileri gidebileceğini, Türk ve Müslüman dünyada daha güçlü birliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının birlikte çok önemli işler yaptıklarını dile getiren Paşayeva, "Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı yıllarda bizim yanımızda kimin durduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye ne kadar güçlü olursa Azerbaycan da o kadar güçlü hissedecektir" dedi.

ATİB Başkanı Cemal Yangın ise iki ülkenin iş adamlarının birlikte iş yapmaktan memnun olduğunu ifade etti. Yangın, İş adamlarının bölgedeki zor şartlara rağmen sorumluluklarını yerine getirmeye mecbur olduğunu söyledi.

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