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Azeri yazardan İlham Aliyev kitabı

- Prof. Dr. Neimetzade'nin "Siyaset Semasında Parlayan Yıldız-İlham Aliyev" isimli son kitabı tanıtıldı - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: - "Ulu önderimizin dediği gibi 'tek millet iki devletiz' ve bunu işimizle de gösteriyoruz"

Azeri yazardan İlham Aliyev kitabı

ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, kardeş ülke Türkiye'ye yeni geldiğini belirterek, "Ulu önderimizin dediği gibi 'tek millet iki devletiz' ve bunu işimizle de gösteriyoruz." dedi.

Azeri yazar ve akademisyen Prof. Dr. Eflatun Neimetzade'nin "Siyaset Semasında Parlayan Yıldız-İlham Aliyev" başlıklı yeni kitabı Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yaptığı konuşmada, kardeş ülke Türkiye'ye yeni geldiğini ifade ederek "Ulu önderimizin dediği gibi 'tek millet iki devletiz' ve bunu işimizle de gösteriyoruz." dedi.

Neimetzade'nin bugüne kadar çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirten İbrahim, "Bu tür çalışmaları yapmak hepimizin borcudur. Ben de burada kitabı yazdığınız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bana verdiği bu büyük güveni ve görevi en iyi şekilde yerine getireceğim." diye konuştu.

Kitabın yazarı Neimetzade de yeni eserinin siyasi nitelikte yazdığı ikinci kitap olduğunu aktararak "Bu kitap ikinci büyük şaheserim diyebilirim." diye konuştu.

Kitabında genç bir siyasetçi olan İlham Aliyev'in Azerbaycan'a hizmetlerini ele aldığını dile getiren Neimetzade, kitapta ayrıca Türk ve Azeri bilim adamları ile sanatçıların da Aliyev hakkındaki değerlendirmelerinin bulunduğunu söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de gazetecilerin ülkeler arasındaki köprüler olduğuna işaret ederek "Bizim köprü kurmaya ihtiyacımız olmayan tek ülke Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki sınırın iki ülke halklarını birbirinden hiç uzaklaştırmadığının altını çizen Bilgin, "Darda kaldığımızda orada kardeşlerimizin olduğunu, onlar darda kaldığında da burada kardeşlerinin olduğunu bilmelerini isterim." diye konuştu.

Bilgin, Neimetzade'nin eserinin Aliyev ailesi hakkında yazılmış önemli bir kitap olduğuna dikkati çekerek "Prof. Dr. Neitmetzade'yi böyle bir eser bırakmasından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanGazeteciler Cemiyetiİlham AliyevTürkiye
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