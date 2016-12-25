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Azez'de çadır yangını: 1 ölü, 4 yaralı

- Esselame Kampı'nda bir çadırda çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Azez'de çadır yangını: 1 ölü, 4 yaralı

KİLİS (AA) - Halep'in Azez ilçesindeki Esselame Kampı'nda bir çadırda çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Kapısı karşısında Suriyeli sığınmacılar için kurulan bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, baba Abdülbahsi, anne Baran ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy yaralandı.

Yakınları tarafından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Maran müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan aile üyelerinden biri Gaziantep'e sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azezçadır YangınıKilis Devlet HastanesiSuriye
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