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Azez'deki katliamın yıl dönümünde yeni saldırı önlendi

- Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin merkezinde, geçen yıl 60'tan fazla sivilin öldüğü katliamın yıl dönümünde, aynı yerde bombalı araç saldırısı engellendi

Azez'deki katliamın yıl dönümünde yeni saldırı önlendi

AZEZ/ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 60'ın üzerinde sivilin öldüğü katliamın yıl dönümünde aynı yerde bombalı araç saldırısı önlendi.

Azez'deki polis teşkilatının sosyal medya hesabı üzerinden verdiği bilgiye göre, Kilis ilinin karşısında, Suriye tarafında muhaliflerin kontrolünde yer alan Azez ilçesinde eski mahkeme binasının önünde patlamaya hazır bombalı araç tespit edildi.

Kaynaklar, aracı Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında eğittiği Suriyeli polis güçlerinin fark ettiğini ve bombaları uzaktan etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Dün de aynı lokasyonda geçen sene düzenlenen katliam kurbanları için anma töreni düzenlenmişti.

Bombalı aracın binanın önüne kimler tarafından bırakıldığı henüz tespit edilemedi.

Azez'de 7 Ocak 2017'de yerel meclise bağlı mahkeme binasının önünde bombalı araç infilak ettirilmiş, en az 60 sivil ölmüş, 100'den fazla sivil yaralanmıştı. Bu saldırının ardından bina kullanılmaz hale gelmişti. Saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı duyurulmuştu.

İdlib'in merkezinde dün yapılan bombalı araç saldırılarında da 30 sivil ölmüş, 70'in üzerinde kişi yaralanmıştı.


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