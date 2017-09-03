Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'da kurban eti dağıtımı

FARYAB (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ülkedeki Taavun Derneği ile ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı.

Kurban dağıtımı için Afganistan'a gelen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gözlemcisi Abdullah Adem Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere önceden verilen kartlar karşılığında 4 kilogram kurban eti içeren paketlerin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde teslim edildiğini belirten Güneş, vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bu sene Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 3 bin aileye et dağıtıldığını dile getirdi.

Güneş, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının diğer alanlarda da Afganistan'a yardımlarının süreceğini vurguladı.

Afganistan merkezli Taavun Derneği Başkanı Azizullah Rahimi de Afganistan halkını her daim yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.

İç çatışmalar nedeniyle evlerinden olanların sayısının daha da arttığını ifade eden Rahimi, Türk halkının gönderdiği kurban bağışı sayesinde bu insanların bayramının bir nebze olsun iyi geçtiğini söyledi.

Rahimi, Türk halkının yardımlarının Afganistan halkı tarafından asla unutulmayacağının altını çizdi.