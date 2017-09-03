Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'da kurban eti dağıtımı

FARYAB (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ülkedeki Taavun Derneği ile ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı.Kurban dağıtımı için Afganistan'a gelen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gözlemcisi Abdullah Adem Güneş,...

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'da kurban eti dağıtımı

FARYAB (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ülkedeki Taavun Derneği ile ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı.

Kurban dağıtımı için Afganistan'a gelen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gözlemcisi Abdullah Adem Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere önceden verilen kartlar karşılığında 4 kilogram kurban eti içeren paketlerin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde teslim edildiğini belirten Güneş, vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bu sene Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 3 bin aileye et dağıtıldığını dile getirdi.

Güneş, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının diğer alanlarda da Afganistan'a yardımlarının süreceğini vurguladı.

Afganistan merkezli Taavun Derneği Başkanı Azizullah Rahimi de Afganistan halkını her daim yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.

İç çatışmalar nedeniyle evlerinden olanların sayısının daha da arttığını ifade eden Rahimi, Türk halkının gönderdiği kurban bağışı sayesinde bu insanların bayramının bir nebze olsun iyi geçtiğini söyledi.

Rahimi, Türk halkının yardımlarının Afganistan halkı tarafından asla unutulmayacağının altını çizdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanAziz Mahmud HüdayiFaryab
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5