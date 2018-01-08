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Aznavour'un "Göçmenleri seçerek alalım"sözüne tepki

- Kendisi de bir göçmen olan Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aznavour'un, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri seçerek alma teklifinde bulunması tepkiyle karşılandı

Aznavour'un

PARİS (AA) - Kendisi de bir göçmen olan Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri seçerek aralarından başarılı ve faydalı olanları alma teklifinde bulunması ülkede tepkiye neden oldu.

93 yaşındaki ünlü şarkıcı Aznavour, Fransız 2. kanalında canlı yayına katılarak 20 Ocak'ta başlayacağı Fransa turnesi hakkında bilgi verdi.

Sunucunun, Fransa'daki göçmenlere mesafeli yaklaşmasına dair görüşünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Bu insanlar arasında olağanüstü yeteneklere sahip kişiler olabilir, bir ayrıştırma yapmalıyız. Herkesi kabul edemeyiz, bir ayrıştırma yaparak çok ilginç kişileri aradan seçebiliriz." dedi.

2008'den beri Ermenistan vatandaşlığına geçen ve bu ülkenin İsviçre Büyükelçiliğini de yürüten Aznavour'un bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, her fırsatta göçmen bir aileden geldiğini dile getiren şarkıcının, vergi kaçırmak ve kara para aklamak gibi amaçlarla Fransa dışına yerleşmeyi tercih ettiğini kaydederken, bir başkası ise "Aznavour, göçmen sorunu hakkında, göçmenleri seçerek almanın iyi olacağını söyledi. Bu insanlık dışı bir ifadedir." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenler arasında seçim yapılarak "kullanışlı" olanlara kapıların açılması teklifinde bulunan şarkıcı, Polonya'da doğan ve Fransa'ya göç ettikten sonra Nobel ödüllü bir bilim insanı seviyesine çıkan ünlü fizik ve kimyacı Marie Curie'yi (Maria Salomea Sklodowska) örnek gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Charles AznavourFransaGöçmenler
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