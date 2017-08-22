Baba Le Pen anılarını yazıyor

PARİS (AA) - Fransız aşırı sağı Ulusal Cephe (FN) Partisinin kurucusu ve Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen'in iki ciltten oluşan anılarını gelecek yıl yayımlayacağı açıklandı.

Fransız Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, Le Pen'in, 5 yıllık bir çalışmayla bitirdiği anılarının 500 sayfalık ilk cildinin basıma hazır olduğu belirtildi.

Haberde 89 yaşındaki Le Pen'in ilk ciltte, çocukluğundan 1972 yılında Ulusal Cephenin kuruluşuna dek geçen süreyi ele aldığı belirtildi.

Le Pen'in siyaset günlerinin yer alacağı ve daha çok ilgi göreceği düşünülen ikinci cildi yazmaya başladığı kaydedildi. İki cildin de gelecek yıl yayımlanacağı ifade edildi.

Le Pen, 1972'de kurduğu Ulusal Cephe'nin 38 yıl başkanlığını yürütmüş, 2011'de kızı Marine Le Pen ile yaşadığı görüş ayrılıkları sonrası çıkan tartışmalarda başkanlığı kızına kaptırmıştı. Partinin 2011'den bu yana Onursal Başkanlığını yürüten Le Pen, 2015'te parti üyeliğinden de atılmıştı.

Hakkında çeşitli sebeplerle açılan çok sayıda davanın devam ettiği Le Pen'in parti üyeliğinden atılması ile ilgili mahkemeye itirazı ise aralık ayında değerlendirilecek.



