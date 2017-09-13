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Baba - oğul trafik kazasında yaralandı

- Edirne'de Eren Pençe, kazada yaralanmasına karşın kendi acısını unutup yaralı babası için gözyaşı döktü

Baba - oğul trafik kazasında yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletle bir kamyonetin çarpışması sonucu babayla oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Pençe idaresindeki motosikletle Selahattin Karatoprak'ın yönetimindeki 22 AG 384 plakalı kamyonet Kıyık Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Oktay Pençe ve motosiklette yolculuk eden oğlu Eren Pençe yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Oktay Pençe'yi sedyeyle ambulansa aldı. Müdahalenin ambulansta sürdüğü sırada kendi ağrılarını umursamayan Eren Pençe babasının durumun ağır olduğunu düşünerek babası için gözyaşı döktü. Eren Pençe'yi sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Oktay ve Eren Pençe ilk müdahale sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKazaTrafik
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