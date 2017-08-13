Baba-oğulu kaza ayırdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 yaşındaki oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yapımı devam eden demiryolu inşaatına hafriyat taşıyan Selçuk Fırtına idaresindeki 54 ZD 395 plakalı kamyon, toprağın kayması sonucu bir anda yaklaşık 10 metre yüksekten çukura düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun içinde sıkışan Selçuk Fırtına'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada kamyonda bulunan Fırtına'nın oğlu 4 yaşındaki Eren Fırtına ise hafif yaralandı.
Sürücü Fırtına'nın cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova Grup Amirliği Kaza Kırım ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eren Fırtına'nın ise Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.