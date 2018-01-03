Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Baba ve iki kızının cesedinin bulunması

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Maltepe'de cinnet getiren babanın evdeki pompalı tüfekle iki çocuğuna ateş ettikten sonra intihar ettiği bildirildi - Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi

Baba ve iki kızının cesedinin bulunması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Maltepe'de cinnet getiren babanın iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokağı'nda, evlilik problemleri nedeniyle eşinden ayrı yaşayan Dilek Yardım'ın, çocukları 4 yaşındaki Elif ve 3 yaşındaki Hira'yı polis nezaretinde babaları Ali Yardım'a teslim ettiği belirtildi.

Baba Yardım'ın, evde alkol aldıktan sonra eşini araması ve telefonda tartışmaları neticesinde cinnet geçirerek evdeki pompalı tüfekle iki çocuğuna ateş ettiği ve ardından aynı tüfekle intihar ettiği bilgisi verilen açıklamada, olayda baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıMaltepe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5