Babaanne ve torununa yapılan silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da evlerinin önünde tüfekle ateş açılması sonucu yaşlı kadının ölmesi ve torununun yaralanması olayına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Aralık'ta, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde evlerinin önünde ateş açılması sonucu Güldane Kazma'nın (65) ölmesi ve torunu Gül Kazma'nın (23) yaralanması olayına karışanların tespiti için çalışma başlattı.
Çalışmada kimlikleri belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.
İşlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, uyuşturucu ve silah ticareti yapanların deneme amaçlı pompalı tüfekle ateş açması üzerine Güldane Kazma'nın "Çocuklar korkuyor" diyerek tepki göstermesinin ardından çıkan tartışmada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Güldane Kazma ölmüş torunu Gül Kazma yaralanmıştı.