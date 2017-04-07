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Babaanneler torunlarıyla turşu kurdu

- Bursa'da, "Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler babaanne ve anneanneleriyle bir araya gelerek, geleneksel kültürü canlandırma adına kilim dokudu, turşu kurdu, erişte kesti - Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Durmazoğlu: - "Bu aya kadar, masal anlatma etkinliği, erişte kesme etkinliği ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından kilim dokuma etkinliklerini yaptık. Çınarlarımız yani anneanne ve babaannelerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar" - Torunuyla kilim dokuyan Bahtiyar: - "Bu, çok hoşlarına gitti, ortaya çok güzel eserler çıkardılar"

Babaanneler torunlarıyla turşu kurdu

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da, "Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler babaanne ve anneanneleriyle bir araya gelerek, geleneksel kültürü canlandırmak için turşu kurdu, erişte kesti ve kilim dokudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje, kuşaklar arasındaki iletişimsizliği gidermek ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden canlandırmak üzere seçilen bazı okullarda uygulamaya konuldu.

Merkez Nilüfer ilçesindeki İbrahim Uyar İlkokulunda da uygulanan proje kapsamında öğrenciler, anneanne ve babaannelerinin desteğiyle yaptıkları ürünleri okullarında sergiledi.

Proje sorumlu sınıf öğretmeni Canan Durmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde tüm yıla yayılan etkinlikler planladıklarını söyledi.

Bu plan çerçevesinde pek çok etkinliğe yer verdiklerini belirten Durmazoğlu, "Bu aya kadar, masal anlatma, erişte kesme etkinliği ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından kilim dokuma etkinliklerini yaptık. Çınarlarımız yani anneanne ve babaannelerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Öğrencilerle birlikte hazırladıkları bu ürünlerimizi sergileyelim istedik ve bugün okulumuzda sergimizi açtık." dedi.

- "Çınarlarımız çok duygulandı ve ağlayanlar oldu"

Durmazoğlu, projeye katılan babaanne ve anneannelerin sınıfa geldiklerinde çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Burada çınarlarımız çok duygulandılar ve ağlayanlar oldu. 'Torunumla bir etkinlik yapıyorum, bu hayatımda yaşadığım en mutlu anlardan biri.' dediler. Projenin, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek ve öğrencilerin milli ve kültürel değerleri tanımalarını sağlamak adına birçok faydası olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bu, çok hoşlarına gitti"

Torunuyla kilim dokuyan babaanne Sibel Sabriye Bahtiyar, projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bahtiyar, "Çocuklara daha önceden kilimlerin büyükleri tarafından elde dokunduğunu, seri ve fabrika dokumalarının olmadığını anlattık. Sonrasında da el dokumasının pratik bir şekilde nasıl yapıldığını göstererek onlarla bir çalışma yaptık. Bu, çok hoşlarına gitti, ortaya çok güzel eserler çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar, torunu ve diğer çocuklarla bu heyecanı yaşayarak birikimlerini paylaşmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

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