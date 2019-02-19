Babacan Holding'den mevduatın getirisi kadar indirim

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Mevduat Kampanyası ile yatırımcıları ayrıcalıklı bir fırsatla buluşturuyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörüne kazandırdığı güvenilir, kaliteli ve yüksek katma değer sağlayan projeleriyle fark yaratmayı sürdüren Babacan Holding, Mevduat Kampanyası ile yatırımcıları yine ayrıcalıklı bir fırsatla buluşturuyor. Kampanya kapsamında, vadeli mevduat hesabı ve gayrimenkul yatırımı arasında kararsız kalan yatırımcıya mevduattaki parasının 1 yıllık getirisi kadar indirim sunuluyor.

Yatırımcı isterse vadeli mevduat hesabındaki parayı hesapta tutarak da kampanyaya dahil olabiliyor. 1 yıl boyunca vadeli mevduattaki parasından kazandığı faizle aylık ödemelerini yapan yatırımcı, yıl sonunda hesaptaki parasını çekerek konutun tüm borcunu ödeyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, "Yatırımımı vadeli mevduat hesabıyla mı değerlendirsem yoksa gayrimenkule mi yatırım yapsam?" ikileminde kalan yatırımcıya bu kampanya ile en doğru cevabı verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mevduat faiz oranları yüksek olduğunda yatırımcı ciddi bir faiz oranı kazanırken diğer taraftan enflasyona karşı anaparası değer kaybediyor. Biz de bu kampanya ile diyoruz ki ‘Paranızı hem faize koyun hem de gayrimenkuldeki yüksek seyreden alım fırsatlarını kaçırmayın.’ Kampanya ile yatırımcılara 1 yıl boyunca mevduat faizinden alacakları faiz miktarı kadar indirim yapıyoruz. Yatırımcılar isterse paralarını bir yıl boyunca mevduatta tutarak da kampanyaya katılabiliyor. Mevduattaki birikimlerinin getirisini bize aylık olarak ödeyerek konutun ödemesine başlıyor. Yıl sonunda da ana paranın tamamını yatırarak konutun ödemelerini tamamlayabiliyor.”

Mevduat Kampanyası’nın satışta olan Babacan Premium,Babacan Port Royal projelerinde geçerli olduğuna işaret eden Babacan, “Her iki projemizin yer aldığı konum ve sahip olduğu farklı konseptler sayesinde, yatırımcılarımızı üst düzey yaşam alanlarıyla buluşturuyoruz. Sunduğumuz ayrıcalıklı kampanyalarla da projelerimizin sektördeki üst düzey konumlarını destekliyoruz. Mevduat Kampanyası ile de sektörde yapılmayanı yaparak, yatırımcılarımızın bütçelerini sarsmadan, Babacan Holding ailesine katılmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.