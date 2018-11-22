Babacan Holding'den yeni kampanya

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Beylikdüzü'ndeki Babacan Premium projesine yönelik "40 bin lira peşinat, 40 ay sıfır faiz" kampanyası başlattı.

Babacan Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, holding, Beylikdüzü E- 5 üzerindeki konumu ve tatil köyü konseptiyle bölgenin en prestijli projeleri arasında gösterilen Babacan Premium'da faizleri sıfırladı.

Bu kapsamda "40 bin lira peşinat, 40 ay sıfır faizle hemen taşın" kampanyası başlatan holding, daire sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsatı hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, yatırımcıları güvenilir ve kaliteli konut projeleriyle buluştururken hayata geçirdikleri kampanyalarla da konut sahibi olmalarını kolaylaştırdıklarına dikkati çekti.

Sahip olduğu konumu ve tatil köyü konseptiyle Beylikdüzü'nün en özel projelerinden biri olan Babacan Premium'da başlattıkları yeni kampanya ile yatırımcılara cazip bir fırsat sunduklarını aktaran Babacan, "40 bin lira peşinat, 40 ay sıfır faiz ödeme seçeneği ile hemen teslim fırsatı sunduğumuz kampanyamızla sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Kampanyamız sayesinde hem yatırımcılarımız hem de sektörümüz kazanç sağlayacak." ifadelerini kullandı.





- Babacan Premium





Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan, toplam bin 10 konutun yer aldığı, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen Babacan Premium'da farklı alan büyüklüklerine sahip "1+1", "2+1" ve "3+1" daire seçenekleri bulunuyor.



Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium, E-5'e ve metrobüs durağına 100 metre, Atatürk Havalimanı'na 15 kilometre mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

