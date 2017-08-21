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Babadağ'a yapılacak teleferiğin temeli atıldı

- Muğla Valisi Civelek: - "İlimiz doğa, sağlık, tarih ve spor alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli yaşama geçirdiğimiz taktirde ilimizde turizm 12 aya yayılabilecek"

Babadağ'a yapılacak teleferiğin temeli atıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yapılacak teleferiğin temeli atıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Babadağ'ın yıllardır hasretini çektiği teleferiğe kavuşmasına az zamanın kaldığını söyledi.

Muğla'nın, Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği il olduğunu belirten Civelek, "Muğla'nın turizmde marka bir kent. Yabancı turistlerin ilgisi çeken iliz. Yabancı turistlerin çoğu deniz, kum ve güneş için ilimizi ziyaret ediyor. İlimiz doğa, sağlık, tarih ve spor alanında da çok büyük bir potansiyele sahip. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli yaşama geçirdiğimiz taktirde ilimizde turizm 12 aya yayılabilecek." diye konuştu.

Civelek, Babadağ teleferik projesinin spor amaçlı turizmin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Civelek, projenin Muğla’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla teleferiğin temeli atıldı.

Törene Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Süha Aldan ile Nurettin Demir, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Temel atma töreninin ardından Hadise ve Grup Kolpa konser verdi.

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