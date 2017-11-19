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Babadan kalma "tahin değirmeni"nin çarkını döndürüyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Asım Deniz, 50 yıl tahin üretimi yapan babasının mesleğini devam ettiriyor.

Babadan kalma

KONYA (AA) - Engin Özekinci - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan ve baba mesleğini sürdüren 32 yaşındaki Asım Deniz, işlettiği tahin değirmeninde köylülerin ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların susamlarını öğüterek tahin yapıyor.

Yaklaşık 300 nüfuslu köyde bulunan tahin değirmenini yakın zamana kadar suyla çalıştıran Deniz, su kaynaklarının azalmasıyla üretimini artık elektrikle yapıyor.

Bölgenin en eski tahin değirmenlerinden birine sahip olan Deniz, mesleğini icra edebilmek için sabah erkenden kalkıp dükkanına getirilen susamları tahine dönüştürüyor.

Tahin ustası Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yaklaşık 50 yıl bu mesleği yaptıktan sonra 2009 yılında işleri kendisine devrettiğini söyledi. Deniz, baba mesleğini devam ettirdiği için mutluluk duyduğunu anlattı.

Değirmenin yakın zamana kadar suyla çalıştığını ancak suların azalmasıyla elektrikle çalıştırmak durumunda kaldıklarını aktaran Deniz, halen hayatta olan babasından öğrendikleri ile değirmeni 8 yıldır kendisinin işlettiğini ifade etti.

Deniz, vatandaşların getirdiği susamın yanı sıra kendisi de Antalya ve Muğla'dan getirdiği susamlarla tahin ürettiğini dile getirerek, "İnsanlar verdiğimiz hizmetten çok memnun kalıyor. Vatandaşların getirdiği susamları burada çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. Susamları önce belirlenen havuzlarda yıkıyoruz ve daha sonra kavuruyoruz. Elekten geçirdikten sonra da son işlem olan tahine dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Günümüzde tahinin artık modern fabrikalarda yapıldığına dikkati çeken Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleğimi çok seviyorum. Zamanında bu civarda birçok tahin değirmeni varmış ancak zamanla kapatılmış. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Köy de küçük olunca artık bu işi yapacak kimse kalmaz oldu. Zamanında elektrik olmadığı için susamlar su değirmeni ile öğütülmüş ve tahin elde edilmiş. Tahini içinde hiçbir katkı maddesi olmadan sadece susamdan üretiyoruz. Köylüler ve civardaki vatandaşlar buraya susamlarını getirdiğinde bir yoğunluk oluyor. Dışarıda sıra oluyor. Birçok tahin üreten fabrika var ama vatandaşlar bizi tercih ediyor."

Köylülerden Atilla Kartal da her yıl yaklaşık 150 kilo susamını öğütmek için değirmene getirdiğini belirterek, "Ektiğimiz susamları tahin yapmak için buraya getiriyoruz. Hem kendimiz yiyoruz hem de eşe dosta dağıtıyoruz. Böyle bir hizmetin verilmesinden dolayı çok memnunuz. Ayrıca susamın geçtiği her aşamayı da görme fırsatımız olduğu için gönül rahatlığı ile tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

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