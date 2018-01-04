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Babalarının öldürdüğü çocukların cenazesi defnedildi

- Maltepe’de babaları tarafından tüfekle vurularak öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri toprağa verildi

Babalarının öldürdüğü çocukların cenazesi defnedildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe’de babaları tarafından öldürülen iki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Fındıklı Mahallesi'nde, önceki gün, babaları Ali Yardım tarafından tüfekle vurularak öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Sancaktepe Hazreti Ali Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, çocukların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Kızlarının tabutunun başında gözyaşı döken acılı anne, "Hiçbiriniz sahip çıkmadı. Hepinize yalvardım, benim yavrularım gitti, benim kuzularım gitti. Kollamadınız bizi korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan. Ne olur uyan anneciğim, emziklerini getirdim, ne olur uyan Elif." diye feryat etti.

Daha sonra kılınan namazın ardından, Elif Mina ve Miray Hira'nın cenazeleri, Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler Elif Mina (4), kardeşi Miray Hira (2) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

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